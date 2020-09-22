نجلاء بدر تشارك جمهورها بفيديو من  فوازير ”فطوطة” 

نشرت الفنانة المصرية نجلاء بدر، مقطع فيديو، على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنه يرصد أحد المشاهد من فوازير "فطوطة"، التي كانت تشارك فيها أثناء الطفولة.

وأوضحت أن "هذا الفيديو خلال مشاركتها في فوازير "فطوطة"، التي كان يقوم ببطولتها الفنان سمير غانم".

ونشرت الفيديو عبر حسابها على "انستغرام"، وعلقت: "دي أنا"، بينما وجهت الشكر لمن أرسل إليها الفيديو.

ونجلاء بدر تشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي.

وأضاف: "مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، وآخرين"