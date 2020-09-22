"زكريا الدرديري".. تعرف على أبرز إفيهات يوسف عيد بالرغم من دراسته بالأأزهر

درس الفنان يوسف عيد بالأزهر وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أحب الفن وشارك بالمسرح وكانت أولى أعماله المسرحية ""نحن لا نحب الكوسا".
واشتهر الكوميديان يوسف عيد بالإفيهات، والتي مازالت تقال حتى الآن ومرتكزة في عقول جمهوره ومن أبرزها "زكريا الدرديري مدرس رياضة وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي"، و"اللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، و"أضربك فين مفيش في وشك مكان"، و"المعلم عبده صاحب مكتب حانوتي الشبا".
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