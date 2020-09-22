تزوجت زواجا صوريا وأخفت خبر إنجابها.. مالا تعرفه عن فردوس محمد في ذكرى وفاتها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية وكانت أبرزها تجسيد دور الأم الحنونة التي تحنو على أولادها وذلك ما يعكس المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها.

تزوجت الفنانة فردوس محمد من المونولوجست محمد إدريس بالصدفة وذلك عقب تلقي فرقة فوزي منيب الفكاهية دعوة من فلسطين، وكان يشترط لسفر فردوس محمد أن تكون متزوجة لأن القوانين كانت لا تسمح بسفر الفتيات الغير متزوجات، فتزوجت زواجا صوريا من محمد إدريس ولكنه أحبها حبا حقيقا وفي أحد الأيام صارحها بذلك وطلبها للزواج وتزوجا زواجا حقيقيا.

أنجبت فردوس محمد ثلاث مرات ولكن توفى الثلاث أبناء، مما جعل إحدى أصدقائها تنصحها بعد الإفصاح بالإنجاب لأن ما يحدث ذلك بسبب الحسد، وسمعت "محمد" بنصحيتها ولم تخبر أحد بإنجابهات ابنتها "فردوس" وبعد ثلاث أسابيع من ولادتها أخبرت الجميع أنها تبنت أحد الفتيات وعقب 17 عاما وأثناء زواج ابنتها أخبرت الجميع بأنها ابنتها ولكن لم يصدقها الكثير.