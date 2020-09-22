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قبل بدء الحلقة الـ14..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"

فن ومشاهير تبليغ
قبل بدء الحلقة الـ14..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"
قبل بدء الحلقة الـ14..تعرف على تفاصيل الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"
تبدأ بعد قليل الحلقة الـ14 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

وامتلأت الحلقة الـ13 من المسلسل بعدد كبير من الأحداث ويرصد "دوت الخليج الفني" أبرز هذه الأحداث:

تحدثت ابنة فراس سعيد، مع والدتها نورهان وأخرجت كل ما بداخلها لها، وتم القبض على خالد ابن قوت وهي الفنانة ماجدة زكي، وتم حبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، وانهارت ماجدة زكي عقب ذلك.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 