يسرى اللوزي تنعى مدير التصوير سمير بهزان

نعت الفنانة يسرا اللوزي مدير التصوير سمير بهزان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت يسرا اللوزي صورة الراحل وعلقت عليها قائلة "أستاذ سمير بهزان..الله يرحمك..فقدنا اليوم مدير تصوير عظيم و إنسان رائع..لن أنس ذكرياتنا أثناء تصوير مسلسل "دهشة" ٢٠١٤..فى الأول كنت بخاف منك و بعدين فهمت أسلوبك و بقينا أصحاب..هتوحشنا".

يذكر أن أخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.