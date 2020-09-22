مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعى سمير بهزان

نعى مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والأسي مدير التصوير المبدع سمير بهزان الذي توفي اليوم تاركا في كل عشاق السينما مشاعر فقد عميقة، بعمق ما صنعه من إرث فني سيبقي في ذاكرة السينما المصرية.
وتعزي إدارة المهرجان الوسط السينمائي وعائلته الكريمة ورفاق مشواره الطويل الذي بدأه كمساعد مصور في فيلم جيوش الشمس مع الراحل شادي عبد السلام، قبل أن يقدم عددا من الأفلام المميزة ليصبح في فترة وجيزة واحدا من ألمع مديري التصوير في السينما المصرية والعربية.
وقدم مدير التصوير سمير بهزان أفلاما مهمة أبرزها: "باب الشمس"، "احكي يا شهر زاد"، و"بعد الموقعة" و"المدينة" مع يسري نصر الله، و"أرض الخوف" و"مواطن مخبر وحرامي" و"أرض الأحلام" مع داوود عبد السيد، و"خيانة مشروعة" و"ويجا"، "انت عمري" مع خالد يوسف و"أسرار البنات" مع مجدي أحمد علي".
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