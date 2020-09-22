رفضوا تسليمها لي..عمر كمال يكشف تفاصيل جديدة عن أغنيته المحذوفة من فيلم زنزانة 7

كشف المغني الشاب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال خلال ندوته بموقع دوت الخليج: "فور علم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بمشاركتى فى فيلم "زنزانة 7" هددت النقابة بوقف تصوير الفيلم"، وأضاف: "اضطر صناع الفيلم إلى حذف مشاهد من الفيلم حتى يمكن عرضه، وهى عبارة عن مشاهد داخل السجن الذى يجمع بين بطلى العمل أحمد زاهر ونضال الشافعى".



كما كشف عن تطور جديد وقال أنهم حتى الان لم يسلموه النسخة الأصلية من الأغنية، لكى يضعها عبر قناته على يوتيوب، وواشار أن منتج الفيلم هاتفه ليخبره أن هناك جهة أخبرته أن الأغنية إذا طرحت على يوتيوب سيتوقف الفيلم نهائيا، وتسائل "عمر" لا أعرف من وراء هذه الأزمة، ولماذا أستبعدت من العمل.



كان من المقرر أن يطرح عمر كمال الأغنية خلال الأيام الماضية وروج لها عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي، لكنها لم تطرح.



يذكر أن الفيلم يقوم ببطولته أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى، وتأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

