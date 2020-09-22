طارق عبد الحليم يطرح برومو كليب «أمور»

طرح النجم طارق عبد الحليم برومو كليب بعنوان "أمور" عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وأكد عبد الحليم أن الكليب سوف يتم طرحه الأسبوع المقبل على القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعلى القنوات الفضائية.
أغنية " أمور " كلمات سمير زغلول ، الحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير ، ومن إخراج حسام المهدى .
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