نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق عبد الحليم يطرح برومو كليب "أمور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح النجم طارق عبد الحليم برومو كليب بعنوان " أمور " عبر الصفحة الرسمية على موقع التواتصل الاجتماعى " فيس بوك " .

و اكد " عبد الحليم " ان الكليب سوف يتم طرحه الاسبوع المقبل على القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " وعلى القنوات الفضائية .

اغنية " أمور " كلمات سمير زغلول ، الحان سامى فرج ، توزيع بيشوى سمير ، و من اخراج حسام المهدى .