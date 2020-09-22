أحلام حفل السعودية”أون لاين”

صدمة لجماهير

تحيي الفنانة الإماراتية أحلام، حفلها في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، لكن من دون حضور جماهيري.

وكتبت على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة، وبحسب ما عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول (أون لاين)".

وتابعت: "أنا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم. بإذن الله راح أقدم لكم حفلا استثنائيا كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور".

وأضافت: "شكرا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة".



وطرحت أحلام أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.