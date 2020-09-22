صدمة لجماهير
تحيي الفنانة الإماراتية أحلام، حفلها في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، لكن من دون حضور جماهيري.
وكتبت على "انستغرام"، اليوم الثلاثاء: "كثير سألوني عن وضع الحضور اليوم في الحفلة، وبحسب ما عرفت إن الحضور الجماهيري ألغي لكل الحفلات وتحول (أون لاين)".
وتابعت: "أنا سافرت وجيتكم عشان احتفل فيكم. بإذن الله راح أقدم لكم حفلا استثنائيا كان ودي يكون بحضوركم لكن سلامتكم أهم عندي يا أغلى جمهور".
وأضافت: "شكرا لكل من حرص على الحضور.. الله يزيل هذه الغمة".
وطرحت أحلام أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس" كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحلام حفل السعودية”أون لاين” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.