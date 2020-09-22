عاشت "محمد" حياة صعبة حيث توفى والديها وهي صغيرة، وتولى تربيتها الشيخ علي يوسف وهو مؤسس جريدة "المؤيد"،وعلمها القراءة والكتابة.
أصبحت عضوة من أعضاء فرقة "أولاد عكاشة"، وذلك عبر مسرحية "إحسان بك"،وكانت أول تجربة سينمائية لها فيلم "ممنوع الحب"، وجسدت دور والدة فاتن حمامة في فيلم "يوم سعيد".
شاركت في عدد كبير من الأفلام وأبرزها "بياعة التفاح، سفير جهنم، سيدة القطار، صراع في الميناء، إحنا التلامذة، حكاية حب، الطريق المسدود، سيدة القصر، رد قلبي، أين عمري، شباب امرأة، ابن النيل، أبوحلموس، سلامة في خير، وعفريتة إسماعيل ياسين، وغزل البنات"، وكان آخرها فيلم "عنتر ابن شداد"
ربطت فردوس محمد علاقة صداقة بالمطربة أم كلثوم، وزينب صدقي، وكانت ترفض "محمد" العمل في شهر رمضان وذلك لإحتياجها للتفرغ من أجل قراءة القرآن والصلاة في نهار رمضان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رفضت العمل في شهر رمضان للتعبد وربطتها علاقة صداقة بأم كلثوم.. مالا تعرفه عن فردوس محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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