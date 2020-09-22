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شاهد..البث المباشر للحلقة الـ 14 من مسلسل "قوت القلوب"2"

فن ومشاهير تبليغ
شاهد..البث المباشر للحلقة الـ 14 من مسلسل "قوت القلوب"2"
شاهد..البث المباشر للحلقة الـ 14 من مسلسل "قوت القلوب"2"
تعرض قناة "الحياة" الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" وذلك من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الـ9:00 مساء.

ويوفر "دوت الخليج الفني" البث المباشر للحلقة الـ14 من مسلسل "قوت القلوب"، والمذاع على قناة "الحياة".

"قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 