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تعرف علي موعد عرض الحلقة ال 14 من مسلسل "الوجه الآخر "

فن ومشاهير تبليغ
تعرف علي موعد عرض الحلقة ال 14 من مسلسل "الوجه الآخر "
تعرف علي موعد عرض الحلقة ال 14 من مسلسل "الوجه الآخر "
انطلقت منذ أيام قليلة عرض أولي حلقات مسلسل "الوجه الآخر " علي قناة cbc دراما ، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" مواعيد عرض المسلسل.

ويُبث المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع علي قناه cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً ، ويتم الإعادة علي قناة cbc الساعة الثانية والنصف صباحاً.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد لي الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

"الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 