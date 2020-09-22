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أحمد جمال يحتفل باليوم الوطني السعودي

فن ومشاهير تبليغ
أحمد جمال يحتفل باليوم الوطني السعودي
أحمد جمال يحتفل باليوم الوطني السعودي
هنأ الفنان احمد جمال  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي.
وكتب  احمد جمال قائلا "‏في #اليوم_الوطني_السعودي_90  أتوجه بكل الحب و التقدير لـ " المملكة العربية " قيادةً و شعبًا و أدعوا الله أن يديم عليها الأمن و الأمان و أن يحفظ اهلها و أرضها من كل سوء دام عزك يا وطن". 

تحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

يوم الوطن الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم (المملكة العربية السعودية) على أرجاء البلاد، بعد جهاد استمر اثنين وثلاثين عامًا، أرسى خلاله قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه وسلم - سائرًا في ذلك على نهج أسلافه من آل سعود.

ونشأت آنذاك دولةً فتيةً تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور، سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع

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