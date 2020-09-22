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عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 70 مليون مشاهدة.. فيديو

فن ومشاهير تبليغ
عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 70 مليون مشاهدة.. فيديو
عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 70 مليون مشاهدة.. فيديو
اقتربت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، من تحقيق 70 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي. 
وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب. 

واحتفالًا بطرح الأغنية وتصدرها قائمة الـ"توب 5" على أنغامي، قام سعد لمجرد بمشاركتها، مع متابعيه عبر ستورى "انستجرام"، وعبَّر من خلاله عن حبه وشكره للمنصة. 

وتقول كلمات أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد: «شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام».

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