عدى الكلام لـ سعد لمجرد تقترب من 70 مليون مشاهدة.. فيديو

اقتربت أغنية "عدى الكلام" لـ الفنان سعد لمجرد، من تحقيق 70 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 يوليو الماضي.

وتصدرت أغنية عدى الكلام لـ سعد لمجرد، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عزيز الشافعى، وقام بالتوزيع الموسيقي توما، قائمة التوب 5 على تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.