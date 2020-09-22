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فرانكو كايرو تقدم "ليلة فى حب الرسول" فى ساقية الصاوى.. تفاصيل

فن ومشاهير تبليغ
فرانكو كايرو تقدم "ليلة فى حب الرسول" فى ساقية الصاوى.. تفاصيل
فرانكو كايرو تقدم "ليلة فى حب الرسول" فى ساقية الصاوى.. تفاصيل

تستعد فرقة فرانكو كايرو بقيادة المايسترو ياسر أنور لإحياء ليلة فى حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الأربعاء 30 من سبتمبر الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر. 

تكونت الفرقة عام ٢٠١٣ مؤسس الفرقة الفنان ياسر أنور. تقوم الفرقة على اختيار الأغاني المصرية القديمة وهدفها الحفاظ عليها وعلى ما تركه لنا فنانين عظماء مصريين فى مجال الغناء والألحان. هدف الفرقة هو الحفاظ على التراث المصرى الفنى وحفلاتها بالأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالونات الثقافية وبرامج الإذاعة والتليفزيون والجامعات والبرامج الثقافية. تتخصص الفرقة فى تقديم جميع الأعمال الفنية القديمة وهدفها توصيل صوتها لكل بيت فى مصر

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 