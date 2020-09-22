نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روائية: العالم الموازي نوع من أنواع الهروب في المقال التالي
وأضافت "الأنصاري"، خلال لقائها ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه رنا عرفة وممدوح الشناوي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم الموازي نوع من أنواع الهروب، مشيرة إلى أن هناك نساء يقمن بعمل توازن ما بين عملهمن وبين أزواجهن ويعيشان في سعادة، بينما هناك نساء يتركن كل شىء من أجل أزواجهم لدرجة خسارة نفسها وأهلها وكل ما لديها من أجله.
وتابعت: "أنا مع المرأة التي لا بد أن يكون لها مورد مالي خاص بعيدًا عن زوجها، سواء عن طريق عمل خاص أو أي شىء آخر"، مشيرة إلى أن هناك نساء يهربن من حياتهن البائسة إلى مخرج آخر لكي تعيش حتى لو على حساب نفسها وحريتها وذلك عن طريق عالم موازي تختاره بإرادتها.
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