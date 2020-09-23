تراجع نسبة المشاهدة التلفزيونية لحفل جوائز "إيمي" إلى مستوى قياسي

أشارت بيانات لمحطة "إيه بي سي" التابعة لشركة "والت ديزني"، إلى أن عدد المشاهدين لحفل توزيع جوائز "إيمي" يوم الأحد عبر التلفزيون تراجع إلى مستوى قياسي بلغ 6.1 مليون.

وقبل عام شاهد نحو 6.9 مليون شخص الحفل على "إيه بي سي".

وأقيم العرض دون سجادة حمراء أو متفرجين بشكل مباشر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقدم العرض جيمي كيميل وتضمن ردود فعل مباشرة من المرشحين من منازلهم ومواقع أخرى في شتى أنحاء العالم.