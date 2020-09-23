تعرف على موعد حفل توزيع جوائز مهرجان "ضي" للشباب العربي

أعلن القائمون على مهرجان "ضي" للشباب العربى الثالث للفن التشكيلى، توزيع جوائز المهرجان على المتسابقين الفائزين خلال حفل كبير مساء السبت 3 أكتوبر المقبل. وقرر المهرجان التوسع فى منح الأعمال المتميزة شهادات تقدير، نظرا للتفوق الشديد للشباب المبدعين المتقدمين للمسابقة، مشيرا إلى حضور وتكريم أعضاء لجنتي الفرز والتحكيم. يذكر أن الدكتور مصطفى الفقى، يرأس لجنة التحكيم التي تضم بعضويتها الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، والفنان السعودي عبد الله حماس، والدكتور أحمد رجب صقر، والدكتور شمس القرنفلي، والدكتور مصطفى عيسى، والدكتورة أمل نصر.

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