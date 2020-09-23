رامز جلال يروج لـ بوستر فيلمه الجديد أحمد نوتردام

نشر الفنان رامز جلال البوستر الدعائي لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم "أحمد نوتردام" عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام . وعلق رمز: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم فيلم (أحمد_نوتردام).. قريبًا لا تخافوا .. ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر". فيلم "أحمد نوتردام" من بطولة رامز جلال وغادة عادل وخالد الصاوي وبيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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