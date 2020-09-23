شاهد برومو الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لـ مسلسل ابنة السفير

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل التركي ابنة السفير، برومو الحلقة الرابعة من الموسم الثاني، والتي ستعرض يوم الاثنين المقبل على قناة ستار التركية وتطبيق شاهد.

واعترف فايز لـ نارين بحبه لها وأنه على استعداد لخسارة صديقه سلطان، إلا أنها رفضت ما قاله واتهمته بخيانة صديقه لأنه يحب زوجته السابقة، وشعر حينها فايز بالصدمة لأن نارين رفضته. وتعود نارين إلى منزل سلطان ولم تخبره بأن صديقه فايز أعلن عن حبه له حتى لا تتسبب في خصومة بينهما.

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