شاعر غنائي شهير يطمئن محبيه: سأنتصر على السرطان

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر الغنائي الكبير كريم العراقي عن إصابته بمرض السرطان الذي دفعه الى الرقود في المستشفى.
طمأن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، وقال في تصريحات صحافية: "أصدقائي وإخواني وأهلي شكرا لكم على موقفكم الداعم لي وعلى دعواتكم التي زادتني عزما وصبرا وقوة للانتصار على المرض الخبيث".
وأضاف "أخضع لـ6 جلسات علاج كيميائي من ثم أجري جراحة بإذن الله ستضع حدا لهذا المرض، وادعو الله بالشفاء لجميع المرضى، شكرا لكم جميعا".
وكان آخر أعمال العراقي تعاونه مع الفنان كاظم الساهر في قصيدة (لا تظلميه) والتي سطر كلماتها العراقي ولحنها كاظم، ومدتها 10 دقائق تقريبا، ومن المتوقع طرحها قريبا.
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