في ذكرى ميلادها.. كم عدد أزواج سوزان تميم؟

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد المطربة سوزان تميم، التي ولدت في 23 سبتمبر عام 1977، وتوفيت عام 2008، عن عمر ناهز 31 عامًا.

سوزان تميم عملت بمجال الفن لمدة عشر سنوات منذ 1996 حتى عام 2006، ويعد ألبوم "ساكن قلبي" هو أشهر ألبوماتها الغنائية.

سوزان تميم تزوجت مرتين، الأولى من علي مزنر، والثانية من عادل معتوق الذي رفض أن يطلقها وحاول تعطيل خطواتها الفنية بكل الطرق.