بصورة وتعليق.. معز مسعود يثير الجدل مع حلا شيحة على إنستجرام

نشر معز مسعود، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات، "انستجرام"، صورة له، وهو يجلس على الأرض.
وعلّق معز مسعود على الصورة: "شكراً جزيلاً للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت".
من جهتها، علّقت حلا شيحة على الصورة "من التقط هذه الصورة؟" فجاء رده: أنه "شخص مميز جدًا".
وكان آخر أعمال "حلا" مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى.
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