رنا سماحة تنتهي من تصوير "أوبا" استعدادا لإطلاقه الكليب للجمهور

تعكف المخرجة بتول عرفةـ حاليًا لوضع اللمسات الاخيرة للكليب الجديد للفنانة رنا سماحة الذي يحمل أسم "أوبا" والذي يعد التعاون الأول مع المخرجة بتول عرفة .

ووعدت سماحة أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير البومها الأخير " ٧ رجالة " بشكلاً كامل بصيغة حلقات متصلة.

وأكدت أن التعاون مع الشركة المنتجة للأغنية مختلف ويمثل نقلة هامة في مسيرتها ، ويعود ذلك للنجاح الذي حققاه سوياً خلال كليب " أميرة الحب" .

وأشارت سماحة في تصريحات صحفية أن بتول عرفة مخرجة محترفة وتعرف كيف توظف أدوات الفنان بشكل مبهر ومميز ، وهو ما جعلها في حالة حماسة شديدة لاطلاق الكليب .

" أوبا " من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان : أحمد وزعيم ، وإخراج : بتول عرفة ، التي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى.