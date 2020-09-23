تعكف المخرجة بتول عرفةـ حاليًا لوضع اللمسات الاخيرة للكليب الجديد للفنانة رنا سماحة الذي يحمل أسم "أوبا" والذي يعد التعاون الأول مع المخرجة بتول عرفة .
ووعدت سماحة أن يكون الكليب مفاجأة قوية تكلل بها فكرة تصوير البومها الأخير " ٧ رجالة " بشكلاً كامل بصيغة حلقات متصلة.
وأشارت سماحة في تصريحات صحفية أن بتول عرفة مخرجة محترفة وتعرف كيف توظف أدوات الفنان بشكل مبهر ومميز ، وهو ما جعلها في حالة حماسة شديدة لاطلاق الكليب .
" أوبا " من كلمات : أحمد حسن رؤول ، وألحان : أحمد وزعيم ، وإخراج : بتول عرفة ، التي تتعاون مع رنا سماحة للمرة الأولى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رنا سماحة تنتهي من تصوير "أوبا" استعدادا لإطلاقه الكليب للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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