فيديو وصور أحلام تتألق في افتتاح حفلات اليوم الوطني السعودي 90

أحيت الفنانة أحلام الشامسي حفلها اليوم في جدة ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 90، وتألقت في الحفل والذي عرض أيضاً مباشرة على تطبيق "شاهد".

أحلام تفتتح حفلات اليوم الوطني السعودي

وتألقت الفنانة أحلام على مسرح الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وافتتحت أولى حفلات اليوم الوطني السعودي 90، وكذلك أحيت أول حفلاتها بعد توقف شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد آخر حفلاتها في السعودية أيضاً قبل الأزمة.

أحلام تعود للحفلات بعد "كورونا" من السعودية

وخطفت أحلام الأنظار بإطلالاتها في الحفل، وكلماتها المؤثرة للجمهور في الحفل ووجهت لهم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي وعبرت عن افتقادها لهم، ودعت أن تزول الغمة والأزمة وتعود للتواصل معهم باستمرار، وقدمت في الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "أبرحل" و"يا ليل يا جامع" و "توصلني أخبارك" و "مشتاق أضمك" و"مجنون فيك" وغيرها من الأغاني بجانب تقديمها أغنية وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90.

أحلام تخطف الأنظار في حفلات اليوم الوطني السعودي

ونشرت أحلام عدة صور وفيديوهات لها منذ وصولها للسعودية لإحياء حفلها في اليوم الوطني السعودي، وشوقت بها الجمهور للحفل بداية من فيديو لها داخل الطائرة وهي تغني لكوكب الشرق أم كلثوم مع عازف من فرقتها، واستعرضت إجراءاتها الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت أحلام صور لها وهي ترتدي القناع الطبي وعلقت:" ملتزمون بالتباعد وملتزمون بكل الاحترازات خليكم مثلنا وربنا الحافظ.. وصلنا جده ام الرخا والشدة"، وعلقت على حفلها قائلة:" هالسنة وكل سنة أنا معاكم، كل عام والسعودية بلدي الثاني بخير، رح التقي فيكم من جدة من على مسرح الجوهرة يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ نغني في حب السعودية".

وكانت أحلام قد غردت عبر حسابها بتويتر قبل الحفل لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 90 وقالت:" أتشرف بتقديم خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين.. الملك سلمان حفظه الله وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله.. والى الأسرة المالكة الكريمة .. والى الشعب السعودي الوفي الأصيل.. دام عزك يالسعودية الأمن والأمان".