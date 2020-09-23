خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية "مبطلناش احساس" من ألبوم "خليك فولاذي" لتامر حسني

نشر النجم تامر حسني، منذ قليل عبر حسابه الخاص بموقع الصور انستجرام مقطع فيديو أثناء احتفاله بأغنيته الأخيرة"اختراع" وتواجد في الاحتفالية المهندس نجيب ساويرس، والفنان محمود العسيلي، وبعض الأصدقاء المقربين.

وكشف حسني، في الفيديو عن أغنية جديدة من الألبوم تحمل عنوان" مبطلناش احساس" وذلك استعدادا لطرح الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره بتفاصيل الأغنية وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات ، و تحت اشراف سعيد إمام.

جدير بالذكر أنه من أخر أعمال النجم تامر حسني، أغنية"اختراع" وهي عبارة عن دويتو غنائي يجمعه بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤولوألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.