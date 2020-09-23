قلبي الجواني.. عمرو عبد الجليل ينشر صورة لابنه الأكبر

شارك الفنان عمرو عبد الجليل ، متابعيه، بصورة جديدة، رفقة ابنه الكبير عبد الجليل، من خلال حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر عمرو عبد الجليل فى الصورة وهو يحتضن ابنه، وعلق على الصورة: "مع ابني الكبير، عبد الجليل، حبيب قلبي الجواني".

ويشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" مجموعة متميزة من الفنانين، منهم، محمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وشيكو، وإخراج شريف عرفة.

شارك عمرو عبد الجليل في مسلسل "النهاية" لـ يوسف الشريف في شهر رمضان الماضى، من إخراج ياسر سامى وتأليف عمرو سمير عاطف، وهو من بطولته كل من سهر الصايغ، وناهد السباعى، ومحمد لطفى، وغيرهم.

اقرأ أيضاً: