بـ وصلة رقص.. تامر حسني ونجيب ساويرس يشعلان السوشيال ميديا

وظهر تامر حسنى، رفقة رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمود العسيلي، وهم يرقصون على أغنية "مبطلناش إحساس" .

وعلق تامر حسنى على الفيديو :" كبرنا في عينينا و دي الحاجة اللي تعنينا .. بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا .. بطلنا نقيس مقاماتنا بعيون الناس.. مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس (بطلنا نحب زياده مبطلناش إحساس) من ألبوم #خليك_فولاذي" .

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