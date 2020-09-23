احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

وأكمل حديثه، موجها رسالة للفتيات : "احنا تعبانين بسببكم شرق وغرب وبره وجوه عشان نتجوزكم".
وعلق عمرو كمال علي الفيديو : "فين علياء يا جماعة ".
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وكشف المطرب الشعبي عمر كمال، عن موقف رجولي للفنان تامر حسني؛ بعد تدخله لإنقاذه من أزمة كبيرة في تونس.
وقال عمر كمال في تصريحات لـ" دوت الخليج" إن متعهد الحفل سحب جواز السفر مني، وهددني بمنعي من مغادرة البلاد، واستكمال باقي حفلاتي في تونس؛ وذلك بعد قيامه باقتحام المسرح أثناء غنائي مع صديقي حسن شاكوش، رغم أنه لا يوجد خلافات بيننا، إلا أنه تصرف بشكل غريب.
وأضاف عمر كمال: "تواصلت على الفور النجم مع تامر حسني، والفنان إيهاب توفيق، وتدخلا وقاما بحل الأزمة سريعا".
واستضاف موقع "دوت الخليج"، المطرب الشاب عمر كمال، فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن آخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط.
وتطرق عمر كمال إلى بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع نقابة المهن الموسيقية، والأزمة التى تعرض لها فى تونس.
فين علياء يا جماعة ????
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