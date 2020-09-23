تعليق الراقصة جوهرة على السيلفي برفقة تامر حسني والعسيلي

نشرت الراقصة جوهرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشحصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام". وظهرت خلال الصورة بصحبة النجمين تامر حسني ومحمود العسيلي. واكتفت جوهرة، بالتعليق على الصورة قائلة: "أكثر من مجرد امتنان.. أكثر من مجرد حماس". وحازت الصورة على إعجاب الجمهور الذي شاركها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. يذكر أن "دوت الخليج" علم مؤخرًا أن جوهرة، رفعت أجرها إلى 60 ألف جنيه فى الأفراح، و40 ألف جنيه فى الحفلات الخاصة وأعياد الميلاد. وقد صدر الحكم عليها غيابياً بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، وطعنت المتهمة بالاستئناف وتحدد لنظره جلسة 7 ديسمبر 2019، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها وحجز الدعوى للحكم بجلسة 28 ديسمبر 2019.

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