الغاليين.. بوسي شلبي رفقة إلهام شاهين وليلى علوي

نشرت الإعلامية بوسى شلبى ، صورة جديدة لها، بصحبة نجوم الفن ، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت بوسي شلبي رفقة الفنانات "الهام شاهين و ليلي علوي و هالة صدقي" و غيرهن، وعلقت على صورتها معهن: "الغاليين".

وحازت الصورة على إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين "منورين ، اغلي الناس ، بنحبك اوي ".

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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.

وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.