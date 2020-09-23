من كليب يا حبيبي.. محمد رمضان يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر الفنان محمد رمضان ، صورة جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".

وظهر رمضان، واقفا على مركبة مجنزرة، والتي ظهرت خلال الكليب الأخير له "يا حبيبي".

وكان محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".