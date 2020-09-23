نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشد الماجد يختتم أولى حفلات اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم المطرب راشد الماجد، أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه. واشعلت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء حفلها الغنائي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من أغنياتها الشهيرة وقدمت أحلام خلال الحفل أغنية "بروضة قلبك"، كما أطربت المستمعين بـ"يا ليل يا جامع على الود قلبين" ووالحفل ويغيب الحضور الجماهيري عن الحفل بسبب جائحة فيروس كورونا.

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