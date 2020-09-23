نشر الفنان عمرو عبد الجليل، صورة جمعته مع ابنه الأكبر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".
وعلق قائلًا: "مع ابنى الكبير عبد الجليل.. حبيب قلبى الجوانى".
ودشن عبد الجليل، مؤخرًا ثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.
أعلن الفنان عمرو عبدالجليل عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على السوشيال ميديا، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.
وقال عبدالجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.
يشار إلى أن عمرو عبد الجليل يشارك في بطولة فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى والذى انتهى من تصويره مؤخرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "حبيب قلبي الجواني".. عمرو عبد الجليل ينشر صورته برفقة ابنه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.