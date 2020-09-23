شاهد | شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ 48

احتفل المذيع شريف مدكور مع متابعيه، بعيد ميلاده الـ 48، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر شريف مدكور صورة جديدة له خلال احتفاله بعيد ميلاده، وعلق: "تورتة عيد ميلادي".

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ويتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص؛ هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة وغير التقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.

كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بـ"لوك" جديد ومختلف.