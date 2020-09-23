شاهد | شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ 48

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ويتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص؛ هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة وغير التقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.
كما يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بـ"لوك" جديد ومختلف.
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