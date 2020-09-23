نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الإعلامي شريف مدكور، بعيد ميلاده الـ 48 مع متابعيه، وذلك من خلال نشر صورة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر شريف مدكور، في الصورة وهو يمسك تورته عيد ميلاده، كما علق شريف على الصورة قائلًا :"تورتة عيد ميلادي".

ويتمتع شريف مدكور بذوق و ستايل خاص؛ هو ما يميزه عن غيره من المشاهير، حيث يعتمد على التصميمات الغريبة وغير التقليدية التي تجعله محط أنظار الجميع.

يحرص شريف مدكور على التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة، ما يجعله يظهر من حين لآخر بـ"لوك" جديد ومختلف.