إيمي طلعت زكريا ترقص على أنغام "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ايمي طلعت زكريا فيديو جديدًا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت في الفيديو ترقص على أغية "هنعمل لغبطيطا" لحسن شاكوش وعمر كمال، ظهرت باطلالة جذابة . وحاز الفيديو على اعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاَ:""قمر ربنا يحفظك" وكتب معجب آخر: "ايه العسل ده بس" وعلق ثالث: "بموت فيكي حتت سكر" .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد، وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

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