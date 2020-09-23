نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي خطاب لـ الراحل هيثم أحمد زكي: "مش بنساك ودايما بتيجي على بالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة انجي خطاب ، صورة للراحل هيثم أحمد ذكي، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلقت إنجي على الصورة قائلة: "مش بنساك، دايما بتيجي علي بالي وبفتكر دور من ـأحب الأدوار اللي عملتها معاك، هنادي في كلبش⁦، متنسوش هيثم في دعائكم؛ لعل الله يسخر لكم من يدعو لكم.. وحشتنا يا هيثم، الله يرحمك ويغفر لك ويعوضك بالجنة".

يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.