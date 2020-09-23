دانا حمدان تتقمص شخصية سعاد حسني في "خلي بالك من زوزو"

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات "تيك توك".
وكانت دانا حمدان في الفيديو ترقص بفستان اسود مكشوف، وتتقمص شخصية سعاد حسني، من فيلم "خلي بالك من زوزو"، وكتبت معلقة عليه: "مجرد محاولة مش اكتر".
وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير و علق الجمهور قائلاً:" ايه ده فيكي منها كتير اوي بجد" ، وكتب معجب آخر:"قمر ايه الجمال دا" وقال آخر :"بتجنني" .
من ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.
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