صوفيا لورين تعود للسينا بعد غياب 11 عاما

أحمد جمال أحمد

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تستعد نجمة هوليوود القديرة صوفيا لورين للعودة للشاشة الفضية من جديد بعد غياب 11 عام عبر عمل سينمائي من انتاج شبكة نتفليكس.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم ستدور احداثه باللغة الإيطالية، اللغة الأم للنجمة صوفيا لورين، التي سيكون دورها ضمنه رئيسي.

وسيطرح للعرض عبر منصة نتفليكس بعنوان "القادم من الحياة"، the life ahead.



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