أحمد جمال أحمد

Advertisements

قامت النجمة نتالي بورتمان بنشر صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، ظهرت خلالها برفقة كتابها الجديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة، التي ظهر بها الكتاب بعنوان "فابليس"، وذكرت الصحيفة أن الكتاب قامت نتالي بتأليفه بنفسها لأجل الاطفال.

وسبق لنتالي أن عبرت عن مدى اهتمامها بالقراءة، اذ سبق لها نشر العديد من اللقطات لها وبرفقتها كتب، تقوم بقراءتها وترشحها لمتابعيها.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتالي بورتمان تعلن طرح كتاب جديد من تأليفها للأطفال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.