الموسم السادس سيكون الأخير من مسلسل Supergirl

أحمد جمال أحمد

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اعلنت شبكة البث التليفزيوني CW عن ان الموسم السادس المقبل، سيكون الأخير من مواسم مسلسل Supergirl المميز.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الشخصية، Supergirl تعتبر واحدة من شخصيات عالم DC السينمائي للأبطال الخارقين، من عالم سوبر مان وباتمان.

وحددت الشبكة موعدا لبث الموسم السادس والأخير من المسلسل بحلول عام 2021 المقبل.



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