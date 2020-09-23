إيل فانينج تزين غلاف مجلة Vanity Fair

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بعددها الجديد لشهر أكتوبر، زينت النجمة الشابة إيل فانينج غلاف مجلة Vanity Fair وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

وقامت صحيفة ديلي ميل، بنشر غلاف المجلة، وعدد من اللقطات من جلسة التصوير التي اجرتها إيل، التي ظهرت خلالها بإطلالات من تصمميات ديور.

كما نقلت الصحيفة جانب من حوار إيل مع المجلة، والذي جاء به اعترافها بحبها للتجول داخل منزلها عارية.



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