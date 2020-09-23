طرح اعلان ترويجي جديد لفيلم WONDER WOMAN 1984

أحمد جمال أحمد

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طرحت شركة الانتاج السينمائي الأمريكية ورنر بروز، اعلان ترويجي جديد لفيلم ووندر وومان 1984، لجال جادوت.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الترويجي الذي اعلنت انه قد طرحه خصيصا لجمهور الشخصية الخارقة باليابان.

وتجسد جال جادوت ضمن احداث الفيلم احد الشخصيات الخارقة التابعة لعالم DC من القصص المصورة.



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