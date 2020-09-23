وقال أمير رمسيس لـ "دوت الخليج" : أن مهرجان الجونة ملتزم بكل قرارات رئاسة الوزراء والخاصة باقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح وهو ما يتوافر لدينا حيث تم اختيار القاعة المجهزة لهذا الأمر والتى تفرض أيضا مبدأ التباعد الاجتماعى.
وأضاف امير قائلا : اما بالنسبة للقرار الثانى والخاص بفكرة نسبة اشغال القاعة و التى لا تزيد عن 50 % فان المهرجان يلجا الى عرض الفيلم ثلاث مرات بدلا من مرتين من أجل توزيع الحضور والالتزام التام بنسبة الطاقة الاستيعابية التى تم تحديدها.
واوضح أمير رمسيس قائلا : هناك أيضا بعض الاجراءات التى يتم اتباعها من أجل القضاء على فكرة التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ولعل من أبرزها توفير تطبيق على الهواتف المحمولة لحجز الافلام بدلا من شباك التذاكر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحفل في مكان مفتوح.. أمير رمسيس : مهرجان الجونة ملتزم بقرارات رئيس الوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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