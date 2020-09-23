تحيى المطربة نوران أبو طالب حفلا غنائيا فى الثامنة مساء الأحد الموافق 11 أكتوبر، على مسرح أوبرا الإسكندرية.
ومن المقرر تقدم نوران مجموعة من أشهر أعمالها الغنائية التراثية والمعاصرة منها اهو ده اللي صار ، الحلوة دي ، لأ مش انا اللي ابكي ، فى هويد الليل ، صبري عليك طال ، وعيونها ، ممكن ، شبابيك ، بلا ولا شي، صباح ومسا ، سألتك حبيبي ، انا والعذاب وهواك ، يا ورد مين يشتريك ، بنلف، وغيرها الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة منها ما مد ، فوازير ويا نجمة.
يشار إلى أن نوران أبو طالب اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقي منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص، حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن.
شاركت فى تلحين عدد من أعمالها، كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقى الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نوران أبو طالب تحيى حفلا غنائيًا فى أوبرا الإسكندرية 11 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.