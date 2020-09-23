رامز جلال يطرح بوستر فيلمه مع غادة عادل "أحمد نوتردام" ويسخر من "الفيل الأزرق"

شوق الفنان رامز جلال الجمهور لفيلمه الجديد "أحمد نوتردام" بنشر البوستر الرسمي الأول للفيلم والمتوقع ان يطرح في السينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

رامز جلال بلوك مخيف على بوستر فيلمه الجديد

وكشف رامز جلال البوستر الأول لفيلمه الكوميدي الجديد "أحمد نوتردام" على مواقع التواصل، وعلق على صورة البوستر قائلاً:" بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم.. فيلم (احمد نوتردام)...قريباً.. لا تخافوا ولكن هزروا!! وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

رامز جلال يعود للتعاون مع غادة عادل بعد 15 عام!

وتفاعل الجمهور مع بوستر فيلم رامز جلال الجديد "أحمد نوتردام"، وطريقته في الدعاية للفيلم والإعلان عنه، والتي واصل بها طريقته في المقالب بتحذير الجمهور بالإضافة إلى اعتماده على إطلالة مخيفة على البوستر، وتنفيذ قناع مرعب كعادته في برامج المقالب، وسخر رامز جلال من الجملة الشهيرة في فيلم "الفيل الأزرق":"لا تخافوا ولكن احذروا"، وأعاد صياغتها على بوستر الفيلم وكتب:"لا تخافوا ولكن هزروا".

ويعود رامز جلال في فيلم "أحمد نوتردام" للتعاون مع غادة عادل بعد انقطاع لما يقارب 15 عام، حيث عمل الثنائي في بدايتهما الفنية في عدة أعمال سينمائية أبرزها فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، بالإضافة إلى فيلم "عيال حريفة"، وهو الأمر الذي زاد من تشويق الجمهور للفيلم لرؤية الثنائي معاً بعد كل هذه السنوات.

تفاصيل فيلم "أحمد نوتردام"

ويجسد رامز جلال في الفيلم شخصية شاب يتعرض للعديد من المواقف المحرجة بسبب نحافته المفرطة مما يجعله يلجأ إلى طبيبة التي تجسدها غادة عادل لمساعدته للعلاج من النحافة، وتدور الاحداث في إطار كوميدي، وتغير إسمه من "هيكل عظمي" إلى "أحمد نوتردام" ويشارك في العمل مجموعة من النجوم مثل خالد الصاوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وانتصار وغيرهم.

وهنأ عدد من النجوم رامز جلال على جاهزية الفيلم للطرح خلال الفترة المقبلة وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا الذي علق له:"بالتوفيق والنجاح"، ورد رامز جلال عليه قائلاً:" ربنا مايحرمني منك يا عنكبوت ودايما ناجح ومتألق بفيلمك ان شاء الله"، وكذلك الفنانة صابرين التي كتبت له:"ألف مبروك.. بالنجاح والتوفيق".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان رامز جلال في السينما كانت العام الماضي في فيلم "سبع البرومبة"، وقدم في موسم رمضان الماضي برنامج مقالبه الأخير "رامز مجنون رسمي"، ومن المتوقع ان يعرض الفيلم الجديد في نهاية العام الجاري.