وسام بريدي وريم السعيدي ينشران أول صورة تظهر ملامح وجه ابنتهما الصغرى

فاجأ الإعلامي وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي الجمهور بالكشف عن أول صورة تظهر ملامح ابنتهما الصغرى "آيا صوفيا" بعد أشهر من ولادتها.

وسام بريدي وريم السعيدي في أحدث ظهور مع ابنتيهما

ونشر الثنائي وسام بريدي وريم السعيدي صورة جديدة لهما مع ابنتيهما "بيلا ماريا" و "آيا صوفيا"، وخطف ظهور العائلة الجديد الأنظار على انستقرام، خاصة أن الصورة أظهرت شيء جديد لأول مرة، حيث كشف الثنائي لأول مرة عن ملامح ابنتهما الصغري "آيا صوفيا" بعد ما يقارب 9 أشهر من ولادتها، وحازت على النصيب الأكبر من تعليقات الجمهور والمتابعين.

أول صورة تظهر ملامح ابنة وسام بريدي وريم السعيدي

وعلق وسام بريدي على الصورة قائلاً:"عائلتي.. عالمي"، ونشرت ريم السعيدي الصورة على حسابها بانستقرام وعلقت:"عائلتي"، وتفاعل الجمهور على الصورة بكثافة بسبب الظهور الجديد للعائلة التي تحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل، وكذلك بسبب أول ظهور لوجه ابنتهما الصغرى "آيا صوفيا"، والتي علق الجمهور على الشبه الكبير بينها وبين والدها، في حين شبه المعلقين ابنتهما "بيلا ماريا" بوالدتها.

وسام بريدي وريم السعيدي يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الثاني

واحتفل وسام بريدي وريم السعيدي بعيد ميلاد ابنتهما الكبرى "بيلا ماريا" منذ أسبوعين، ونشر بريدي فيديو له معها وعلق عليه قائلاً:" ولا كلام ممكن يعبر عن يلي بقلبي. سنتين غيرو كتير بحياتي"، واحتفلت ريم السعيدي بهذه المناسبة وقالت:" عامان 08-09-2018.. هذا اليوم الذي غير حياتي كلها.. لن أنسى ذلك اليوم أبدا..عامان من السعادة ولكن أيضاً عامان من التحديات والأفعال.. وعامان من عدم النوم.. أصبح عمر طفلتي عامين.. عيد ميلاد سعيد ملاكي..".

وشارك وسام بريدي الجمهور في الفترة الأخيرة عدة لحظات عائلية خاصة له مع ابنته آيا صوفيا التي رزق بها في شهر يناير الماضي، وآخرها نشره صورة معها من الطائرة وعلق عليها قائلاً:" صورة بألف قصة، ما بتتخيلوا قدي هالسفرة كبرت التفاعل مع صوفيا وقربتنا من بعض.. رغم الظروف الصعبة والمتعبة للسفر بظل كورونا".