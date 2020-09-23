يحرص الفنان ياسر جلال على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له برفقة ابنة أحمد زاهر، وعلق قائلاً"مع الجميلة ملك أحمد زاهر". يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية كان مسلسل "الفتوة" الذي عرض رمضان الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته مي عمر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولى، أحمد خليل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برفقة ابنة أحمد زاهر.. ياسر جلال فى أحدث ظهور له عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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